Сибиряк устроил дебош в баре и представился майором
полиции — во время потасовки у него выпала пустая кобура
Причиной конфликта стало то, что он не хотел уходить из бара
В Октябрьском районе Новосибирска в ночь на
Как сообщили в агентстве безопасности «Гвардия», перепивший мужчина отказывался покидать заведение, провоцировал драку, оскорблял работников, а на замечания не реагировал.
— Свою вседозволенность хулиган аргументировал тем, что он действующий сотрудник полиции в звании майора, участковый инспектор, и в доказательство махал каким-то удостоверением. Бойцы
Устроивший дебош был в гражданской одежде черного цвета. Его передали сотрудникам полиции. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МВД за комментарием.
В центре Новосибирска 22 января