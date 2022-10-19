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Тема дняУвольнение грубого воспитателя
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Сибиряк устроил дебош в баре и представился майором полиции — во время потасовки у него выпала пустая кобура

Причиной конфликта стало то, что он не хотел уходить из бара

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Инцидент произошел 19 октября

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В Октябрьском районе Новосибирска в ночь на 19 октября мужчина начал дебош в ночном баре и представился майором полиции.

Как сообщили в агентстве безопасности «Гвардия», перепивший мужчина отказывался покидать заведение, провоцировал драку, оскорблял работников, а на замечания не реагировал.

— Свою вседозволенность хулиган аргументировал тем, что он действующий сотрудник полиции в звании майора, участковый инспектор, и в доказательство махал каким-то удостоверением. Бойцы ГБР-72 «Гвардии» задержали нарушителя. Он оказал активное сопротивление — сначала набросился на гвардейцев с кулаками, потом замахнулся кожаным портфелем, из которого выпала папка с документами и пустая кобура с портупеей, — рассказали в «Гвардии».

Устроивший дебош был в гражданской одежде черного цвета. Его передали сотрудникам полиции. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МВД за комментарием.

В центре Новосибирска 22 января 37-летнего новосибирца избил житель Кузбасса возле бара на Ленина. Мужчину доставили в больницу с травмами головы различной степени тяжести.

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