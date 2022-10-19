Сибиряк устроил дебош в баре и представился майором полиции — во время потасовки у него выпала пустая кобура

Устроивший дебош был в гражданской одежде черного цвета. Его передали сотрудникам полиции. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МВД за комментарием.

В центре Новосибирска 22 января 37-летнего новосибирца избил житель Кузбасса возле бара на Ленина. Мужчину доставили в больницу с травмами головы различной степени тяжести.