«Не вернулась домой после школы»: в Новосибирске пропала второклассница
После занятий ребенок должен был сразу вернуться домой
В Заельцовском районе Новосибирска пропала 8-летняя Алена Салькова. Местонахождение ребенка неизвестно с 26 октября.
— Алена учится во втором классе в школе
Приметы Алены: рост — 140 сантиметров, худого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Была одета в темно-синюю куртку с голубыми рукавами, розовые резиновые сапоги, с собой у девочки был розовый рюкзак с голубыми лямками, на рюкзаке изображение собаки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или в дежурную часть по номеру 02.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что уточняют информацию об инциденте.
Накануне НГС сообщал о пропаже 14-летнего подростка, который должен был уехать в сторону площади Маркса. Мальчик был найден.