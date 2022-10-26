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СрочноПропала второклассница
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«Не вернулась домой после школы»: в Новосибирске пропала второклассница

После занятий ребенок должен был сразу вернуться домой

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Родители обратились в полицию

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В Заельцовском районе Новосибирска пропала 8-летняя Алена Салькова. Местонахождение ребенка неизвестно с 26 октября.

— Алена учится во втором классе в школе № 51. У нее уроки закончились примерно в 12:20. После школы должна была сразу вернуться домой, но дома так и не появилась. По этому поводу мы сразу обратились в полицию, — рассказала НГС мама девочки Наталья.

Приметы Алены: рост — 140 сантиметров, худого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Была одета в темно-синюю куртку с голубыми рукавами, розовые резиновые сапоги, с собой у девочки был розовый рюкзак с голубыми лямками, на рюкзаке изображение собаки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или в дежурную часть по номеру 02.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что уточняют информацию об инциденте.

Накануне НГС сообщал о пропаже 14-летнего подростка, который должен был уехать в сторону площади Маркса. Мальчик был найден.

НовосибирскПропал ребенок
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