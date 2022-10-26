«Не вернулась домой после школы»: в Новосибирске пропала второклассница

В Заельцовском районе Новосибирска пропала 8-летняя Алена Салькова. Местонахождение ребенка неизвестно с 26 октября.



— Алена учится во втором классе в школе № 51 . У нее уроки закончились примерно в 12:20. После школы должна была сразу вернуться домой, но дома так и не появилась. По этому поводу мы сразу обратились в полицию, — рассказала НГС мама девочки Наталья.



Приметы Алены: рост — 140 сантиметров, худого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Была одета в темно-синюю куртку с голубыми рукавами, розовые резиновые сапоги, с собой у девочки был розовый рюкзак с голубыми лямками, на рюкзаке изображение собаки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или в дежурную часть по номеру 02.

