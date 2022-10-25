Не вернулся домой из школы:
14-летний подросток пропал в Новосибирске
Телефон мальчика недоступен
24 октября в Новосибирске пропал 14-летний мальчик, он не вернулся домой из школы.
Как уточнила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, мальчик с особенностями развития и требует к себе дополнительного внимания.
— Подросток был в гостях, оттуда должен был ехать домой, его посадили на маршрутку до метро. Дорогу он знает, должен был ехать в сторону площади Маркса из другого района города. Через несколько минут телефон стал недоступен, мальчик до дома не доехал. Ранее не пропадал, — рассказала НГС руководитель «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
На данный момент работают экипажи поискового отряда по всей протяженности маршрута. Мальчик может находиться в Заельцовском, Октябрьском или Ленинском районах.
Рост подростка — 170 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, темно-серую вязаную шапку, с собой — черный рюкзак.
Две недели назад в Новосибирске пропал 16-летний подросток, он ушел из дома после домашней ссоры и не вернулся. Спустя время мальчика нашли погибшим.