Может быть в опасности: в Советском районе пропал 16-летний подросток

12 октября в Новосибирске пропал 16-летний подросток Роман Елфимов. Он ушел из дома в Советском районе после ссоры.

— Мальчик спокойный, на учете не состоит, ранее не уходил из дома. Произошел небольшой домашний конфликт, и парнишка ушел. Есть основания полагать, что его жизнь может находиться в опасности вне дома. У родителей к телефону подростка подключено приложение, позволяющее определять местонахождение телефона, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.