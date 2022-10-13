Может быть в опасности: в Советском районе пропал
16-летний подросток
Он ушел из дома после ссоры
12 октября в Новосибирске пропал
— Мальчик спокойный, на учете не состоит, ранее не уходил из дома. Произошел небольшой домашний конфликт, и парнишка ушел. Есть основания полагать, что его жизнь может находиться в опасности вне дома. У родителей к телефону подростка подключено приложение, позволяющее определять местонахождение телефона, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Она уточнила, что волонтеры выезжали на поиск, но он не принес результатов. Сейчас отряд распространяет ориентировки, ищет свидетелей и изучает камеры видеонаблюдения.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Был одет в серую с черным кофту с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки.
Если вам известно, где находится Роман, сообщите об этом по телефонам
Весной в Новосибирске пропала