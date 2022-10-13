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Может быть в опасности: в Советском районе пропал 16-летний подросток

Он ушел из дома после ссоры

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Раньше мальчик не уходил из дома

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12 октября в Новосибирске пропал 16-летний подросток Роман Елфимов. Он ушел из дома в Советском районе после ссоры.

— Мальчик спокойный, на учете не состоит, ранее не уходил из дома. Произошел небольшой домашний конфликт, и парнишка ушел. Есть основания полагать, что его жизнь может находиться в опасности вне дома. У родителей к телефону подростка подключено приложение, позволяющее определять местонахождение телефона, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Она уточнила, что волонтеры выезжали на поиск, но он не принес результатов. Сейчас отряд распространяет ориентировки, ищет свидетелей и изучает камеры видеонаблюдения.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Был одет в серую с черным кофту с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки.

Если вам известно, где находится Роман, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Весной в Новосибирске пропала 16-летняя девочка. Ее местонахождение было неизвестно около двух месяцев.

Советский районПропал подростокЛизаАлерт
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