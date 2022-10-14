Пропавшего после ссоры 16-летнего подростка нашли погибшим в Новосибирске

В Новосибирске найден погибшим 16-летний подросток. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске во «ВКонтакте».



Мальчик пропал 12 октября после небольшой домашней ссоры. Родственники полагали, что он мог находиться в опасности. В итоге поисковики объявили, что подросток найден мертвым сегодня, 14 октября , ночью.

— Мы не комментируем поиски, когда человек найден погибшим. Тем более здесь речь идет о ребенке, — объяснила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Я не могу вам сказать, был он найден во время нашего поиска или нет.

