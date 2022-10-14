20idei
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 63.49
eur 62.59
СрочноПропавшего 16-летнего подростка нашли погибшим
Все новости
Все новости

Пропавшего после ссоры 16-летнего подростка нашли погибшим в Новосибирске

Он ушел из дома после небольшой ссоры

8 835
ds

Мальчика искали несколько дней

Поделиться

В Новосибирске найден погибшим 16-летний подросток. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске во «ВКонтакте».

Мальчик пропал 12 октября после небольшой домашней ссоры. Родственники полагали, что он мог находиться в опасности. В итоге поисковики объявили, что подросток найден мертвым сегодня, 14 октября, ночью.

— Мы не комментируем поиски, когда человек найден погибшим. Тем более здесь речь идет о ребенке, — объяснила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Я не могу вам сказать, был он найден во время нашего поиска или нет.

В ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что за комментариями нужно обращаться к следователям. Редакция обратилась СУ СК РФ по Новосибирской области.

Весной в Новосибирске пропала 16-летняя девочка. Ее местонахождение было неизвестно около двух месяцев.

Погиб ребенокПодростокПоиск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ21
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2