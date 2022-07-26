В Новосибирске полиция нашла 16-летнюю девочку — ее искали больше двух месяцев
Жительницу Центрального района искали с 14 мая
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В Новосибирске нашли 16-летнюю девочку, местоположение которой было неизвестно с 14 мая. Ее нашли сотрудники отдела полиции
— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причины произошедшего. В ближайшее время несовершеннолетняя будет передана законным представителям, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирскому району.
Ранее в Новосибирске, 11 июля, нашли потерявшегося мальчика, который пошел выносить мусор и не вернулся.