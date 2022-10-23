В России самолет упал второй раз за неделю. Спросили у эксперта — грозит ли ЧП Новосибирску, где собирают истребители

23 октября в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30, в результате крушения погибли оба пилота. Ранее на этой неделе подобная трагедия произошла в Ейске — Су-34 врезался в многоэтажку. ЧП привело к гибели 15 человек, трое из них — дети. На следующий день стало известно, что воздушное судно сделали в Новосибирске.



После первой трагедии, которая произошла 17 октября, НГС поговорил с летчиком-испытателем. Владимир Барсук ответил на вопросы об опасениях жителей Новосибирска. В городе регулярно замечают военные самолеты, также в Дзержинском районе находится завод имени Чкалова, на котором производят авиатехнику.