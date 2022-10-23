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Тема дняВ Иркутске упал военный самолет
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В России самолет упал второй раз за неделю. Спросили у эксперта — грозит ли ЧП Новосибирску, где собирают истребители

При крушении Су-30 в Иркутске погибли два пилота

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Место трагедии в Иркутске

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23 октября в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30, в результате крушения погибли оба пилота. Ранее на этой неделе подобная трагедия произошла в Ейске — Су-34 врезался в многоэтажку. ЧП привело к гибели 15 человек, трое из них — дети. На следующий день стало известно, что воздушное судно сделали в Новосибирске.

После первой трагедии, которая произошла 17 октября, НГС поговорил с летчиком-испытателем. Владимир Барсук ответил на вопросы об опасениях жителей Новосибирска. В городе регулярно замечают военные самолеты, также в Дзержинском районе находится завод имени Чкалова, на котором производят авиатехнику.

— Я думаю, что жителям Дзержинского района переживать не стоит. В Ейске произошла абсолютно нештатная ситуация. Здесь она маловероятна, в Новосибирске. У нас аэродром все-таки промышленный, который маленько побезопаснее, — прокомментировал Владимир Барсук информацию о том, что в Новосибирске тренировочные полеты Су-34 проходят над городом.

По словам специалиста, вопрос о том, чтобы вынести испытания за черту города, — достаточно сложный. Из-за застройки жилые здания могут оказаться в черте аэродрома.

— Все полеты, маршруты выстраиваются с обеспечением максимальной безопасности для наземной инфраструктуры для каких-то аварийных событий. Я думаю, что иногда, к сожалению, бывают такого рода сочетания случаев, которые приводят к трагедиям, — объяснил эксперт.

Репортаж с места событий в Ейске собрали наши коллеги. Подробности о крушении можно найти в специальном сюжете.

После крушения самолета Су-30 в Иркутске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Наши коллеги собирают информацию о трагедии в онлайн-трансляции.

СуСу-34Упал самолет
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