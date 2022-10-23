Из-за падения самолета на жилой дом в Иркутске погибли два человека
Военный истребитель рухнул в частном секторе
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В результате крушения Су-30 в Иркутске погибли оба пилота истребителя. Об этом сообщили в МЧС.
Известно, что самолет упал во время испытательного полета. Он рухнул на двухэтажный жилой дом. Возникший пожар локализовали на площади в 200 квадратных метров.
— Из местных жителей никто не пострадал, — написал в своем телеграме губернатор Игорь Кобзев.
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