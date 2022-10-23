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Тема дняВ Иркутске упал военный самолет
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Самолет упал на дом в Иркутске

Из-за падения самолета на жилой дом в Иркутске погибли два человека

Военный истребитель рухнул в частном секторе

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Кадр с места происшествия

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В результате крушения Су-30 в Иркутске погибли оба пилота истребителя. Об этом сообщили в МЧС.

Известно, что самолет упал во время испытательного полета. Он рухнул на двухэтажный жилой дом. Возникший пожар локализовали на площади в 200 квадратных метров.

— Из местных жителей никто не пострадал, — написал в своем телеграме губернатор Игорь Кобзев.

Всю информации об этом ЧП мы собираем в режиме онлайн.

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