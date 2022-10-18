«Сначала думали, что бомбят». Репортаж из Ейска, где военный самолет рухнул на девятиэтажку. Под завалами нашли 10 тел

Идем и мы — так, как направляют дежурящие через несколько сотни метров полицейские. Идем дворами, делаем крюк.



Напротив еще тлеющего дома стоят человек десять — отсюда открывается вид на девятиэтажку. Еще полыхает огонь в окнах. От дома в небо уходит серое облако.



Собравшиеся обсуждают новости — а правда ли, что люди выпрыгивали из окон в попытке спастись — и разбивались насмерть? А правда ли, что будет компенсация? А правда, что пилоты катапультировались?

