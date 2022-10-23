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СрочноВ Иркутске упал военный самолет
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Самолет упал на дом в Иркутске

На двухэтажный жилой дом в Иркутске упал военный самолет

Об этом сообщил губернатор региона

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На дом в Иркутске упал военный самолет.

По информации МЧС, он рухнул на дом по адресу Павла Красильникова, 30 во время испытательного полета. На место выехал губернатор региона.

— По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории Су. Выехал на место, — написал Игорь Кобзев в Telegram-канале.

К дому уже прибыли подразделения экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет. Всю информации об этом ЧП мы собираем в режиме онлайн.

17 октября военный самолет упал на жилой дом в Ейске. 15 человек погибли, 43 — пострадали.

Основной версией в деле о его крушении следователи назвали техническую неисправность.

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