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Самолет упал на дом в ИркутскеОнлайн-трансляция

В Иркутске на жилой дом упал военный самолет — онлайн-трансляция

Собираем подробности происшествия

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В Иркутске 23 октября военный самолет упал на двухэтажный дом. В этой онлайн-трансляции собираем все, что известно о происшествии.

Зоя Кузнецова

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Самолет проводил испытательный полет, сообщил Кобзев.

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Зоя Кузнецова

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Зоя Кузнецова

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Оба пилота погибли

— Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32. Это частный дом, 100 квадратных метров на две семьи, — написал в своем телеграме губернатор Игорь Кобзев.

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Зоя Кузнецова

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В Ново-Ленино большие пробки, рассказывает наш корреспондент Даниил Конин, который выехал на место крушения. Сотовая связь работает плохо.

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Зоя Кузнецова

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Что говорят очевидцы

— Мы вышли из дома, пока ждали лифт, я увидела, что на взлетке стоят пожарки. Он пролетел над нами, крутился как бочка. А потом увидели дым. Упал не на пятиэтажку, на частный сектор, очень много домов горит, мы проехали рядом, — рассказывает один из очевидцев.

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Момент падения

Момент падения самолета попал на видеорегистратор.

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Всего шесть дней назад 17 октября военный самолет упал на жилой дом в Ейске. 15 человек погибли, 43 — пострадали. Основной версией в деле о его крушении следователи назвали техническую неисправность.

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Ксения Власова

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Су-30 упал во время испытательного полета

МЧС корректирует информацию по ЧП.

Самолет упал по адресу Павла Красильникова, 30. Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 квадратных метров.

— Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, — говорится в сообщении.

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Ксения Власова

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По информации правительства Иркутской области, в Иркутске произошло крушение самолета Су-30. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, ЧП произошло в районе улицы Пржевальского, 32. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия. Все экстренные службы задействованы.

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