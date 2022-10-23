В Иркутске на жилой дом упал военный самолет — онлайн-трансляция

— Мы вышли из дома, пока ждали лифт, я увидела, что на взлетке стоят пожарки. Он пролетел над нами, крутился как бочка. А потом увидели дым. Упал не на пятиэтажку, на частный сектор, очень много домов горит, мы проехали рядом, — рассказывает один из очевидцев.

