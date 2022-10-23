В Иркутске на жилой дом упал военный самолет — онлайн-трансляция
Собираем подробности происшествия
В Иркутске 23 октября военный самолет упал на двухэтажный дом. В этой онлайн-трансляции собираем все, что известно о происшествии.
Самолет проводил испытательный полет, сообщил Кобзев.
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Оба пилота погибли
— Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32. Это частный дом, 100 квадратных метров на две семьи, — написал в своем телеграме губернатор Игорь Кобзев.
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В Ново-Ленино большие пробки, рассказывает наш корреспондент Даниил Конин, который выехал на место крушения. Сотовая связь работает плохо.
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Что говорят очевидцы
— Мы вышли из дома, пока ждали лифт, я увидела, что на взлетке стоят пожарки. Он пролетел над нами, крутился как бочка. А потом увидели дым. Упал не на пятиэтажку, на частный сектор, очень много домов горит, мы проехали рядом, — рассказывает один из очевидцев.
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Момент падения
Момент падения самолета попал на видеорегистратор.
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Всего шесть дней назад 17 октября военный самолет упал на жилой дом в Ейске. 15 человек погибли, 43 — пострадали. Основной версией в деле о его крушении следователи назвали техническую неисправность.
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Су-30 упал во время испытательного полета
МЧС корректирует информацию по ЧП.
Самолет упал по адресу Павла Красильникова, 30. Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 квадратных метров.
— Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, — говорится в сообщении.
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По информации правительства Иркутской области, в Иркутске произошло крушение самолета
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