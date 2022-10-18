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СрочноУпавший в Ейске Су-34 произвели в Новосибирске
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Военный самолет упал в ЕйскеЭксклюзив

Гендиректор Чкаловского завода подтвердил, что упавший в Ейске Су-34 произвели в Новосибирске

Причины происшествия пока неизвестны

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Так выглядел дом, в который врезался самолет

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Генеральный директор Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова (филиал ПАО «ОАК») Сергей Панасенко подтвердил журналисту НГС, что упавший в Ейске самолет Су-34 был произведен в Новосибирске.

— Да, самолет произведен на новосибирском авиационном заводе. Причины катастрофы выяснит комиссия Министерства обороны РФ, — ответил Сергей Панасенко.

По данным сервиса «Контур.Фокус», публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» существует с 20 ноября 2006 года. Генеральный директор — Юрий Слюсарь. По данным на конец 2021 года, баланс компании — 774,3 миллиарда, выручка — 32,6. В корпорацию входят различные компании и авиаремонтные заводы, в том числе Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Сергей Панасенко занимает свой пост директора с 2018 года. Он окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «самолетостроение» в 1987 году. После окончания вуза пришел на Чкаловский завод, прошел профессиональный путь от мастера до директора.

Напомним, что 17 октября в городе Ейске Краснодарского края военный самолет Су-34 врезался в многоэтажку — начался сильный пожар. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них трое детей, 19 человек пострадали. Подробности вы можете прочитать в этом сюжете.

Ранее мы рассказывали, что следователи назвали основную версию крушения Су-34 в Ейске.

Су-34СамолетПадение самолетаЕйскЧкаловский завод
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