Гендиректор Чкаловского завода подтвердил, что упавший в Ейске Су-34 произвели в Новосибирске
Причины происшествия пока неизвестны
Генеральный директор Новосибирского авиационного завода
— Да, самолет произведен на новосибирском авиационном заводе. Причины катастрофы выяснит комиссия Министерства обороны РФ, — ответил Сергей Панасенко.
По данным сервиса «Контур.Фокус», публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» существует с 20 ноября 2006 года. Генеральный директор — Юрий Слюсарь. По данным на конец 2021 года, баланс компании — 774,3 миллиарда, выручка — 32,6. В корпорацию входят различные компании и авиаремонтные заводы, в том числе Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Сергей Панасенко занимает свой пост директора с 2018 года. Он окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «самолетостроение» в 1987 году. После окончания вуза пришел на Чкаловский завод, прошел профессиональный путь от мастера до директора.
Напомним, что 17 октября в городе Ейске Краснодарского края военный самолет Су-34 врезался в многоэтажку — начался сильный пожар. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них трое детей, 19 человек пострадали. Подробности вы можете прочитать в этом сюжете.
Ранее мы рассказывали, что следователи назвали основную версию крушения Су-34 в Ейске.