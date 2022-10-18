Следователи назвали основную версию крушения Су-34 в Ейске
Обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются
Главное военное следственное управление СК РФ продолжает расследование уголовного дела по факту крушения самолета Су-34 в Ейске.
Как сообщает ведомство, сейчас военные следователи, криминалисты и специалисты судебно-экспертного центра работают на месте происшествия. Они изъяли образцы топлива на аэродроме вылета и необходимую документацию, допрашивают летчиков, которые успели катапультироваться, и персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы.
Полученная на данный момент информация позволила следствию определиться с основной версией крушения Су-34 в Ейске.
— В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна, — говорится в сообщении СК РФ.
По последним данным, в результате падения самолета на жилой дом в Ейске общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек получили ранения, их госпитализировали.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст.351 УК РФ — нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 врезался в жилой дом в Ейске вечером 17 октября. В результате начался пожар, охвативший все девять этажей здания. Хотя большую часть жильцов эвакуировали, многие не смогли выбраться из здания невредимыми. Пилоты успели катапультироваться. Журналисты 161.RU находятся на месте трагедии, они показали, что происходило ночью у разрушенного дома. Остальные подробности вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции.