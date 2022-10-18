Следователи назвали основную версию крушения Су-34 в Ейске

Истребитель-бомбардировщик Су-34 врезался в жилой дом в Ейске вечером 17 октября. В результате начался пожар, охвативший все девять этажей здания. Хотя большую часть жильцов эвакуировали, многие не смогли выбраться из здания невредимыми. Пилоты успели катапультироваться. Журналисты 161.RU находятся на месте трагедии, они показали, что происходило ночью у разрушенного дома. Остальные подробности вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции.