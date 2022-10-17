Военный самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае

В городе Ейске Краснодарского края на жилой дом упал самолет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, предположительно, самолет был военным.



Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. На место съехались экстренные службы. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.

Телеканал «Звезда» сообщает, что скорая и спасатели не могут подобраться к месту крушения самолета в Ейске из-за сильного огня и дыма.

