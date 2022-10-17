Военный самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае
Предварительно, пилот успел катапультироваться
В городе Ейске Краснодарского края на жилой дом упал самолет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, предположительно, самолет был военным.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. На место съехались экстренные службы. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.
Телеканал «Звезда» сообщает, что скорая и спасатели не могут подобраться к месту крушения самолета в Ейске из-за сильного огня и дыма.
Момент взрыва у жилого дома в Ейске попал на фото. На снимке можно увидеть парашютиста — возможно, это пилот, который успел катапультироваться.
По сообщениям очевидцев, после падения самолета около жилого дома в Ейске пожар охватил минимум четыре этажа. Над городом поднимается столб дыма.
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц у себя в Telegram-канале сообщает, что, по его данным, упал Су-34 277-го бомбардировочного авиационного полка.
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— Пока основная версия — попадание птиц в двигатели на взлете. Летчики катапультировались. Возможны жертвы среди местных жителей. Ракет на самолете не было, но были снаряды к пушке. Их детонация слышна на видео, — написал Александр Коц.
В Минобороны подтвердили, что в Ейске потерпел крушение самолет Су-34. По данным министерства, крушение произошло при наборе высоты.
— 17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска, — докладывает Минобороны. — По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Всё, что известно о происшествии, мы будет рассказывать в онлайн-репортаже.