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Эвакуация учеников из школы на Родниках: на территории нашли бесхозную сумку

На месте дежурят пожарные, медики и полицейские кинологи

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Подозрительный предмет проверяют специалисты

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Учеников и работников школы № 151 на улице Курчатова эвакуировали сегодня, 17 октября 2022 года. Причиной стала забытая в помещении сумка.

Фотографии работающих возле школы силовиков появились в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что на улицу Курчатова выехали сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, причиной стала забытая сумка.

Также НГС обратился за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области и пресс-службу Росгвардии.

В минувший четверг из-за сообщения о минировании эвакуировали школу в Искитимском районе Новосибирской области. Здание проверили, но ничего подозрительного в нем не обнаружили.

ШколаЭвакуация
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