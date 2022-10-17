Эвакуация учеников из школы на Родниках: на территории нашли бесхозную сумку
На месте дежурят пожарные, медики и полицейские кинологи
Учеников и работников школы
Фотографии работающих возле школы силовиков появились в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что на улицу Курчатова выехали сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, причиной стала забытая сумка.
Также НГС обратился за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области и пресс-службу Росгвардии.
В минувший четверг из-за сообщения о минировании эвакуировали школу в Искитимском районе Новосибирской области. Здание проверили, но ничего подозрительного в нем не обнаружили.