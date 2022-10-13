Школу в Новосибирской области эвакуировали из-за сообщения о минировании
Здание проверили, но угрозы не обнаружено
В поселке Чернореченский Искитимского района утром 13 октября эвакуировали школу после сообщения о минирования.
По информации местной жительницы, из школы вывели учеников, на место приехали силовики. В школе поселка корреспонденту НГС рассказали, что здание проверили, занятия возобновили.
— У нас всё нормально. Ложная была тревога. Ничего не подтвердилось, — рассказали в школе Чернореченского.
Мы обратились в пресс-службу МВД за комментарием. На момент публикации комментария не было.
В Новосибирске 22 сентября в 16:38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в бизнес-центре в Железнодорожном районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек.