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Тема дняБизнес-леди обвинили в травле учеников гимназии
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Школу в Новосибирской области эвакуировали из-за сообщения о минировании

Здание проверили, но угрозы не обнаружено

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Эвакуация была утром в четверг

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В поселке Чернореченский Искитимского района утром 13 октября эвакуировали школу после сообщения о минирования.

По информации местной жительницы, из школы вывели учеников, на место приехали силовики. В школе поселка корреспонденту НГС рассказали, что здание проверили, занятия возобновили.

— У нас всё нормально. Ложная была тревога. Ничего не подтвердилось, — рассказали в школе Чернореченского.

Мы обратились в пресс-службу МВД за комментарием. На момент публикации комментария не было.

В Новосибирске 22 сентября в 16:38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в бизнес-центре в Железнодорожном районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек.

МинированиеШколаЭвакуация
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