Подробности задержки рейса из Магадана: в S7 сообщили о больном пассажире на борту
Самолет осматривал инженерно-технический персонал
Самолет из Магадана в Новосибирск задержали из-за плохого самочувствия пассажира, объяснили в авиакомпании S7. Летевшие из Петропавловска-Камчатского больше суток не могли улететь в Новосибирск.
— Экипаж рейса из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Магадана почти сразу после вылета из-за ухудшения здоровья пассажира. Самолет был полон топлива, и посадочная масса была большой — по правилам авиакомпании после такой посадки самолет должен осмотреть инженерно-технический персонал. На время ожидания специалистов пассажиров разместили в пяти гостиницах города, — рассказали в пресс-службе S7.
В некоторых гостиницах уже были к этому моменту закрыты рестораны, добавили в S7, и компания предложила возместить пассажирам затраты на ужин.
Сейчас самолет уже находится в воздухе. Как уточнили в пресс-службе аэропорта Толмачево, рейс 5250 должен прибыть в 16:15.
В четверг, 13 октября, в новосибирском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Ташкент. Причиной задержки стали технические неисправности.