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Подробности задержки рейса из Магадана: в S7 сообщили о больном пассажире на борту

Самолет осматривал инженерно-технический персонал

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Самолет должен был улететь 15 октября

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Самолет из Магадана в Новосибирск задержали из-за плохого самочувствия пассажира, объяснили в авиакомпании S7. Летевшие из Петропавловска-Камчатского больше суток не могли улететь в Новосибирск.

— Экипаж рейса из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Магадана почти сразу после вылета из-за ухудшения здоровья пассажира. Самолет был полон топлива, и посадочная масса была большой — по правилам авиакомпании после такой посадки самолет должен осмотреть инженерно-технический персонал. На время ожидания специалистов пассажиров разместили в пяти гостиницах города, — рассказали в пресс-службе S7.

В некоторых гостиницах уже были к этому моменту закрыты рестораны, добавили в S7, и компания предложила возместить пассажирам затраты на ужин.

Сейчас самолет уже находится в воздухе. Как уточнили в пресс-службе аэропорта Толмачево, рейс 5250 должен прибыть в 16:15.

В четверг, 13 октября, в новосибирском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Ташкент. Причиной задержки стали технические неисправности.

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