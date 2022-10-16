Подробности задержки рейса из Магадана: в S7 сообщили о больном пассажире на борту

Сейчас самолет уже находится в воздухе. Как уточнили в пресс-службе аэропорта Толмачево, рейс 5250 должен прибыть в 16:15.

В четверг, 13 октября, в новосибирском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Ташкент. Причиной задержки стали технические неисправности.

