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Рейс Новосибирск — Ташкент на 10 часов задержали в аэропорту — прокуратура начала проверку

93 пассажира вылетели резервным бортом

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Транспортная прокуратура начала проверку

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13 октября в новосибирском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Ташкент. Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, 93 пассажира ожидали вылета 10 часов.

— В связи с технической неисправностью совершил возврат на аэродром вылета самолет авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Новосибирск — Ташкент, — отметили в прокуратуре.

В итоге 93 пассажира вылетели резервным бортом.

— Новосибирским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, — сообщили в ведомстве.

НГС направил запрос в авиакомпанию «ИрАэро», чтобы узнать, какая неисправность привела к задержке рейса.

Ранее, в конце сентября, рейс Новосибирск — Баку задержали на 9 часов из-за попавшей в двигатель птицы.

ИрАэроТолмачевоЗадержали рейс
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