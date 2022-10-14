Рейс Новосибирск — Ташкент на
10 часов задержали в аэропорту — прокуратура начала проверку
93 пассажира вылетели резервным бортом
13 октября в новосибирском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Ташкент. Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, 93 пассажира ожидали вылета 10 часов.
— В связи с технической неисправностью совершил возврат на аэродром вылета самолет авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Новосибирск — Ташкент, — отметили в прокуратуре.
В итоге 93 пассажира вылетели резервным бортом.
— Новосибирским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, — сообщили в ведомстве.
НГС направил запрос в авиакомпанию «ИрАэро», чтобы узнать, какая неисправность привела к задержке рейса.
Ранее, в конце сентября, рейс Новосибирск — Баку задержали на 9 часов из-за попавшей в двигатель птицы.