Пассажиры рейса Магадан — Новосибирск больше суток ожидают свой самолет — в аэропорт прибыл прокурор
У пассажиров испортились продукты в багажном отделении
Пассажиры рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск больше суток провели в Магадане из-за задержки рейса. Рейс 5250 должен был вылететь 15 октября в 11:45 по местному времени, но рейс задержали. Как сообщила читательница НГС Ирина Хомутова, задержка рейса произошла из-за пассажира, которому стало плохо.
В Магадан из Петропавловск-Камчатска рейс прилетел в 13 часов по местному времени (+4 часа к новосибирскому). В отель пассажирка Ирина Хомутова заселилась в 19:00.
— Я жила в отеле в Соколе, рядом с аэропортом. Ужин нам предложили в 21. Другого питания не было вчера и сегодня, получается, после завтрака тоже. В отеле тоже пришлось заплатить своими деньгами, так как авиакомпания заселяла только в номера по типу хостела на 4 и более человек. Удобства на этаже. Аргументировали в S7, что не было свободных номеров, но я и другие пассажиры за свой счет сняли номера в том же отеле. Это не нарушает закон, конечно, но условия отвратительные были предложены, — поделилась Ирина.
Утром пассажиры прибыли обратно в аэропорт Магадана, но рейс продолжали переносить. В итоге пассажиры обратились в транспортную прокуратуру и на место выехал прокурор.
— Недавно началась посадка, дела сдвинулись после того, как приехал прокурор по транспорту из Магадана. Выдали пассажирам воду, но питания так и не было. Часть пассажиров, которая жила в гостиницах в Магадане, а не возле аэропорта, сегодня вообще не кушали, все на нервах. Итого в Магадане задержка была 1 сутки и 1 час. Прокурор также предложил писать заявление об испорченных продуктах, которые везли люди с Камчатки, в их прокуратуру. Сказал, будут разбираться, — поделилась Ирина.
В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры на телефон не отвечают. Пресс-служба S7 на момент публикации не прокомментировали ситуацию. Мы обратились за комментариями в аэропорты Магадана и Новосибирска, но на момент публикации комментария не былою
В четверг, 13 октября, в новосибирском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Ташкент. Причиной задержки стали технические неисправности.