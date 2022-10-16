Пассажиры рейса Магадан — Новосибирск больше суток ожидают свой самолет — в аэропорт прибыл прокурор

— Я жила в отеле в Соколе, рядом с аэропортом. Ужин нам предложили в 21. Другого питания не было вчера и сегодня, получается, после завтрака тоже. В отеле тоже пришлось заплатить своими деньгами, так как авиакомпания заселяла только в номера по типу хостела на 4 и более человек. Удобства на этаже. Аргументировали в S7, что не было свободных номеров, но я и другие пассажиры за свой счет сняли номера в том же отеле. Это не нарушает закон, конечно, но условия отвратительные были предложены, — поделилась Ирина.