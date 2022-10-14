Был добрым и одиноким: что произошло в день исчезновения погибшего подростка из Новосибирска
НГС поговорил со знакомыми мальчика
14 октября в Новосибирске нашли погибшим
Молодой человек учился в колледже. Как сообщил один из знакомых подростка, мальчик был замкнут и мало с кем общался. Подросток легко раздражался по пустякам, однако проявлял активность на занятиях и был довольно хорошо подкован во многих изучаемых дисциплинах.
— Он говорил о себе во множественном числе. То есть, если бы я сказал: «Я сегодня ходил в магазин», он бы сказал: «Мы сегодня ходили в магазин», — сообщил журналисту НГС знакомый подростка. — Его спрашивали, но он просил всех просто принять это. Ничего не объяснял.
По словам собеседника издания, молодой человек был одинок, но, несмотря на это, очень добр. Заботился о том, чтобы учителя с аллергией могли, как и другие преподаватели, принять съедобные подарки на День учителя, готов был взять на себя инициативу оплаты, когда на них скидывалась вся группа.
— Это говорит о его стремлении сделать приятно людям, принести добро, — подчеркнул собеседник НГС.
Отметим, 12 октября, в день, когда подросток ушел из дома, на странице в социальной сети, предположительно принадлежащей ему, появился пост следующего содержания: «Спасибо каждому, кто нас терпел. Простите за всё».
Знакомый мальчика сообщил журналисту, что подросток не говорил о каких-то серьезных проблемах.
— В день, когда он пропал, ему поставили двойку по русскому языку. Когда оценку озвучили, он пару секунд смотрел в стену, а затем резко начал бить себя тетрадью по лицу, откинул тетрадь и попросился выйти, — сообщил собеседник издания.
Он уточнил, что это произошло на первой паре. Мальчик отсидел вторую, а затем покинул колледж и пришел домой.
Как ранее сообщали в поисковом отряде, подросток ушел из дома после ссоры.
Мальчик наказывал себя за ошибки и во время обучения в школе, сообщили журналисту НГС бывшие одноклассники погибшего.
— Он учился на 4 и 5, — продолжил знакомый подростка. — В день пропажи сначала его папа обратился к куратору, чтобы получить доступ к онлайн-дневнику, а позже — уже по вопросу исчезновения.
Журналист НГС обратился к руководству колледжа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала получить ответ от сотрудников учреждения не удалось. В связи со смертью подростка следователи возбудили уголовное дело. Статью они не называют.
Напомним, 11 июля в Новосибирске пропал мальчик после того, как пошел выносить мусор из дома. Ребенка нашли через несколько дней.