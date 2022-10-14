Был добрым и одиноким: что произошло в день исчезновения погибшего подростка из Новосибирска

14 октября в Новосибирске нашли погибшим 16-летнего подростка. Молодой человек ушел из дома двумя днями ранее после небольшой домашней ссоры. Корреспондент НГС поговорил со знакомыми мальчика и узнал, что происходило в жизни подростка до его пропажи.



Молодой человек учился в колледже. Как сообщил один из знакомых подростка, мальчик был замкнут и мало с кем общался. Подросток легко раздражался по пустякам, однако проявлял активность на занятиях и был довольно хорошо подкован во многих изучаемых дисциплинах.

