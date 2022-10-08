«Туда проход запрещен». Что происходит в очереди на керченский паром, которого еще нет

Вторая проблема — собственно, сами паромы. Власти говорят, что уже под парами два судна и еще одно — в пути. Откуда они возьмутся и что это за паромы, не сообщается. Но очевидно, что раз в последние годы переправа не работала, то и держать там суда было незачем.

Специальный корреспондент «Фонтанки» в Керчи рассказал, что в ожидании первого рейса люди уже съезжаются к переправе. Судя по карте «Яндекса», хвост уже растянулся минимум на километр — и это с учетом того, что у самой переправы организован большой отстойник, куда и попадают те, кому посчастливилось оказаться в голове очереди.