Челябинские полицейские хотят извиниться за погром в доме сибирячки — силовики пошли на штурм по ошибке

Глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки по факту обыска в доме жительницы Новосибирска. В середине сентября к ней нагрянула группа захвата в поисках доказательств телефонного мошенничества. Позже оказалось, что силовики ошиблись адресом.



Челябинские полицейские отметили, что действовали по постановлению суда: оперативно-разыскные мероприятия были направлены на раскрытие дистанционного мошенничества.

