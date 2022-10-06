Челябинские полицейские хотят извиниться за погром в доме
сибирячки — силовики пошли на штурм по ошибке
За проведением служебной проверки следит главный полицейский Челябинской области
Глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки по факту обыска в доме жительницы Новосибирска. В середине сентября к ней нагрянула группа захвата в поисках доказательств телефонного мошенничества. Позже оказалось, что силовики ошиблись адресом.
Челябинские полицейские отметили, что действовали по постановлению суда: оперативно-разыскные мероприятия были направлены на раскрытие дистанционного мошенничества.
— Глава регионального ГУ МВД назначил проведение служебной проверки. Кроме того, женщине, в чьем доме проводился обыск, будут принесены извинения и в полном объеме компенсирован причиненный материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе челябинского главка полиции.
Жительница Новосибирска Екатерина Овчинникова рассказывала журналистам НГС, что рано утром
По словам Овчинниковой, силовики искали мобильный телефон конкретной модели, банковские карты. На
Екатерина Овчинникова, в свою очередь, наняла адвоката. Она намерена привлечь силовиков к ответственности за превышение полномочий и добиться компенсации материального вреда — в доме было выбито окно и повреждены межкомнатные двери.
В прошлом году НГС рассказывал, как