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Челябинские полицейские хотят извиниться за погром в доме сибирячки — силовики пошли на штурм по ошибке

За проведением служебной проверки следит главный полицейский Челябинской области

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Правоохранители искали телефонных мошенников

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Глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки по факту обыска в доме жительницы Новосибирска. В середине сентября к ней нагрянула группа захвата в поисках доказательств телефонного мошенничества. Позже оказалось, что силовики ошиблись адресом.

Челябинские полицейские отметили, что действовали по постановлению суда: оперативно-разыскные мероприятия были направлены на раскрытие дистанционного мошенничества.

— Глава регионального ГУ МВД назначил проведение служебной проверки. Кроме того, женщине, в чьем доме проводился обыск, будут принесены извинения и в полном объеме компенсирован причиненный материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе челябинского главка полиции.

Группа захвата проникла в дом через окно

Группа захвата проникла в дом через окно

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Жительница Новосибирска Екатерина Овчинникова рассказывала журналистам НГС, что рано утром 15 сентября в ее дом вломились 15 человек, большинство из которых были с оружием, в камуфляжной форме с надписью «Гром». Двое мужчин в гражданском представились оперативниками уголовного розыска челябинского управления полиции и заявили женщине, что расследуют факт телефонного мошенничества.

По словам Овчинниковой, силовики искали мобильный телефон конкретной модели, банковские карты. На 17-летнего сына женщины правоохранители надели наручники и требовали, чтобы он сознался в преступлении. Обыск в доме результатов не принес. Впоследствии полицейские сослались на техническую ошибку.

Екатерина Овчинникова, в свою очередь, наняла адвоката. Она намерена привлечь силовиков к ответственности за превышение полномочий и добиться компенсации материального вреда — в доме было выбито окно и повреждены межкомнатные двери.

В прошлом году НГС рассказывал, как 14 апреля рано утром новосибирский ОМОН ворвался домой к жительнице Алтайского края и выломал дверь. Силовики искали женщину, которая жила в этой квартире около семи лет назад. В тот же день женщине пришлось за свой счет устанавливать новую дверь.

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