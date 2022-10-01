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Honda не уступила дорогу: в больницу увезли 21-летнего водителя BMW, врезавшегося в столб на Ватутина

Седан выбросило на тротуар, и он врезался в столб

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Удар был сильный

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Водитель BMW доставлен в больницу после ДТП на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске. Авария произошла сегодня, 1 октября, в 08:35.

— 33-летняя женщина за рулем Honda Airwave двигалась по улице Ватутина со стороны ТРЦ «Мега» с левым поворотом на улицу Немировича-Данченко в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. У дома 120/1 на улице Немировича-Данченко не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем BMW, который двигался во встречном направлении по улице Ватутина, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

В результате пострадал 21-летний водитель BMW. После столкновения его машину выбросило на тротуар, где седан врезался в столб.

Таксист вечером 29 сентября сбил ребенка на пешеходном переходе — мальчика увезли в больницу.

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