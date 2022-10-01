Honda не уступила дорогу: в больницу увезли
21-летнего водителя BMW, врезавшегося в столб на Ватутина
Седан выбросило на тротуар, и он врезался в столб
Водитель BMW доставлен в больницу после ДТП на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске. Авария произошла сегодня,
— 33-летняя женщина за рулем Honda Airwave двигалась по улице Ватутина со стороны ТРЦ «Мега» с левым поворотом на улицу Немировича-Данченко в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. У дома 120/1 на улице Немировича-Данченко не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем BMW, который двигался во встречном направлении по улице Ватутина, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
В результате пострадал 21-летний водитель BMW. После столкновения его машину выбросило на тротуар, где седан врезался в столб.
Таксист вечером 29 сентября сбил ребенка на пешеходном переходе — мальчика увезли в больницу.