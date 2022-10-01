BMW после ДТП вылетел на тротуар и врезался в столб на Ватутина
По предварительной информации, пострадал один человек
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Седан BMW врезался в столб на тротуаре на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске. ДТП произошло сегодня, 1 октября, рано утром.
Также на перекрестке стоит разбитый минивэн.
Как сообщил корреспонденту НГС один из очевидцев произошедшего, на месте работает скорая помощь, которая оказывает помощь мужчине.
Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.
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