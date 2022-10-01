20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 55.30
eur 52.74
Тема дняПоказываем самые дорогие новосибирские госномера
Все новости
Все новости

BMW после ДТП вылетел на тротуар и врезался в столб на Ватутина

По предварительной информации, пострадал один человек

515
ds

На месте работают медики

Поделиться

Седан BMW врезался в столб на тротуаре на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске. ДТП произошло сегодня, 1 октября, рано утром.

Также на перекрестке стоит разбитый минивэн.

Как сообщил корреспонденту НГС один из очевидцев произошедшего, на месте работает скорая помощь, которая оказывает помощь мужчине.

Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.

Таксист вчера вечером, 29 сентября, сбил ребенка на пешеходном переходе — мальчика увезли в больницу.

По теме

ГИБДДДТПДТП с пострадавшим
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2