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Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе — мальчика увезли в больницу

Инцидент произошел в темное время суток

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Водитель сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе

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В Дзержинском районе Новосибирска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал подросток.

29 сентября в 21:15 водитель автомобиля Hyundai Solaris, брендированного эмблемой «Яндекс.Такси», двигался по улице Есенина. На повороте на улицу Доватора автомобилист сбил 14-летнего подростка, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2008 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в городском управлении ГИБДД.

На месте происшествия продолжают работать автоинспекторы.

Тем временем сотрудники ГИБДД продолжают искать свидетелей ДТП, которые помогли бы найти водителя, сбившего 10-летнего ребенка на переходе и скрывшегося с места аварии.

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