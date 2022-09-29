Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе — мальчика увезли в больницу
Инцидент произошел в темное время суток
В Дзержинском районе Новосибирска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал подросток.
29 сентября в 21:15 водитель автомобиля Hyundai Solaris, брендированного эмблемой «Яндекс.Такси», двигался по улице Есенина. На повороте на улицу Доватора автомобилист сбил
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2008 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в городском управлении ГИБДД.
На месте происшествия продолжают работать автоинспекторы.
Тем временем сотрудники ГИБДД продолжают искать свидетелей ДТП, которые помогли бы найти водителя, сбившего