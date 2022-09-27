Рейс Сочи — Новосибирск задержали на 10 часов — пассажиров разместили в гостинице

26 сентября в сочинском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Новосибирск. Как сообщила пассажирка самолета, рейс S7 5104 должен был вылететь в 13:15 по местному времени и приземлиться в 22:10 по Новосибирску, но в итоге вылет перенесли.



— Рейс задержали на 10 часов, приземлились примерно в 2 часа ночи. В двигатель попала птица. Так как рейс задержали, всех пассажиров обеспечили горячим питанием, а потом расселили в отель, — сообщила НГС пассажирка рейса.

