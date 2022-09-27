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Рейс Сочи — Новосибирск задержали на 10 часов — пассажиров разместили в гостинице

Пассажиров задержанного рейса обеспечили горячим питанием

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По словам пассажирки рейса, в двигатель попала птица

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26 сентября в сочинском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Новосибирск. Как сообщила пассажирка самолета, рейс S7 5104 должен был вылететь в 13:15 по местному времени и приземлиться в 22:10 по Новосибирску, но в итоге вылет перенесли.

— Рейс задержали на 10 часов, приземлились примерно в 2 часа ночи. В двигатель попала птица. Так как рейс задержали, всех пассажиров обеспечили горячим питанием, а потом расселили в отель, — сообщила НГС пассажирка рейса.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры НГС подтвердили, что рейс S7 5104 вылетел с опозданием.

— Рейс задержали по техническим причинам. Все права пассажиров были соблюдены, — отметили в ведомстве.

Журналист НГС направил официальный запрос в пресс-службу S7 Airlines. На момент публикации ответ от компании редакция не получила.

Напомним, 8 сентября в омском аэропорту задержали рейс в Новосибирск. 60 человек ожидали вылета 8 часов.

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