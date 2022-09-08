Рейс Омск — Новосибирск на 8 часов задержали в аэропорту — прокуратура начала проверку
Вылета ждут 60 пассажиров
Сегодня, 8 сентября, в омском аэропорту на 8 часов задержали рейс в Новосибирск. Как указано на сайте аэропорта, речь идет о рейсе С75345 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Самолет должен был вылететь в 10:30 утра, но полет перенесли на 18:15.
Как пишут наши коллеги из NGS55, рейс задерживается по технической причине. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. По информации ведомства, вылета ожидают 60 человек, вылет отложили по инициативе авиакомпании.
— С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляются надзорные мероприятия, — сообщили в прокуратуре.
НГС отправил запрос в авиакомпанию по ситуации.
В июле самолет, который летел из Новосибирска в Волгоград, был вынужден сесть в Саратове. Мощная гроза с градом не позволили борту прибыть в город назначения.