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«Экипаж пытался найти хоть малейший просвет»: самолет из Новосибирска из-за грозы отправили в Саратов

Рейс был вынужден переждать непогоду

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Рейс S75131 ушел на запасной аэродром

Рейс S75131 ушел на запасной аэродром

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Самолет, который летел из Новосибирска в Волгоград, был вынужден сесть в Саратове. Мощная гроза с градом не позволила борту прибыть в город назначения. Об этом сообщили наши коллеги из V1.RU.

Рейс S75131 ушел на запасной аэродром вчера, 21 июля, днем. Самолет Embraer RJ-170 вылетел из Новосибирска в 10:50. Но из-за плотного грозового фронта борт не смог совершить посадку в аэропорту назначения.

— В это время над Волгоградом проходил обширный грозовой фронт, — рассказали в авиакомпании. — Экипаж пытался найти хоть малейший просвет, чтобы сесть в Волгограде, но безуспешно. Исходя из остатка топлива на борту командир принял решение уйти на запасной в Саратов.

После того как гроза утихла, самолет смог приземлиться в Волгограде.

В Новосибирске 2 июля в 8 часов вечера экстренно сел самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Южно-Сахалинска в Москву. Причиной посадки стал инсульт у 40-летнего пассажира.

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