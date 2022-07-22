«Экипаж пытался найти хоть малейший просвет»: самолет из Новосибирска из-за грозы отправили в Саратов
Рейс был вынужден переждать непогоду
Самолет, который летел из Новосибирска в Волгоград, был вынужден сесть в Саратове. Мощная гроза с градом не позволила борту прибыть в город назначения. Об этом сообщили наши коллеги из V1.RU.
Рейс S75131 ушел на запасной аэродром вчера,
— В это время над Волгоградом проходил обширный грозовой фронт, — рассказали в авиакомпании. — Экипаж пытался найти хоть малейший просвет, чтобы сесть в Волгограде, но безуспешно. Исходя из остатка топлива на борту командир принял решение уйти на запасной в Саратов.
После того как гроза утихла, самолет смог приземлиться в Волгограде.
В Новосибирске 2 июля в 8 часов вечера экстренно сел самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Южно-Сахалинска в Москву. Причиной посадки стал инсульт у