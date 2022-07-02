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Из-за инсульта пассажира в Новосибирске сел самолет Южно-Сахалинск — Москва

В Толмачево оповестили все заинтересованные службы

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Инцидент произошел 2 июля в 20:00

Инцидент произошел 2 июля в 20:00

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В Новосибирске 2 июля в 8 часов вечера экстренно сел самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Южно-Сахалинска в Москву. Как сообщают в пресс-службе аэропорта Толмачево, причина посадки — 40-летний пассажир с инсультом.

— К нам на запасной аэродром сел СУ1747 Б777, следовавший из Южно-Сахалинска в Шереметьево, больной 40 лет, инсульт, прибытие к нам в 20:00, — сообщили в пресс-службе Толмачево.

В Толмачево уточнили, что все заинтересованные службы оповещены.

Пассажирка, которая скончалась в самолете рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, болела онкологией и возвращалась с лечения. Об этом рассказали в пресс-службе S7.

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аэропортсамолетТолмачево
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