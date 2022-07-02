Из-за инсульта пассажира в Новосибирске сел самолет Южно-Сахалинск — Москва
В Толмачево оповестили все заинтересованные службы
В Новосибирске 2 июля в 8 часов вечера экстренно сел самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Южно-Сахалинска в Москву. Как сообщают в пресс-службе аэропорта Толмачево, причина посадки —
— К нам на запасной аэродром сел СУ1747 Б777, следовавший из Южно-Сахалинска в Шереметьево, больной
В Толмачево уточнили, что все заинтересованные службы оповещены.
Пассажирка, которая скончалась в самолете рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, болела онкологией и возвращалась с лечения. Об этом рассказали в пресс-службе S7.