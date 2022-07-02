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Билеты от 2 тысяч рублей: ежедневные рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск появятся в конце июля

Самолет проводит в пути 1 час 5 минут

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Рейсы запускает компания S7

Рейсы запускает компания S7

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Ежедневные прямые рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно запустят с 23 июля. Об этом сообщило Министерство регионального развития Республики Алтай. Летать самолеты будут до 29 октября.

— По данным АО «Аэропорт Горно-Алтайск», рейсы будут выполняться с понедельника по воскресенье. Воздушное судно Embraer 170 вместимостью 78 человек будет отправляться из Новосибирска в Горно-Алтайск в 15:40 часов, прибытие — в 16:45, вылетать из Горно-Алтайска в Новосибирск будет в 17:25 часов, время местное, — рассказали в пресс-службе министерства.

Сейчас самолеты летают не ежедневно

Сейчас самолеты летают не ежедневно

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Всё расстояние самолет будет преодолевать за 1 час 5 минут. По данным сайта S7, стоить такие рейсы будут от 2 тысяч рублей.

Из Новосибирска в Сочи увеличится число рейсов летом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево для НГС.

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