Билеты от 2 тысяч рублей: ежедневные рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск появятся в конце июля
Самолет проводит в пути 1 час 5 минут
Ежедневные прямые рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно запустят с
— По данным АО «Аэропорт Горно-Алтайск», рейсы будут выполняться с понедельника по воскресенье. Воздушное судно Embraer 170 вместимостью 78 человек будет отправляться из Новосибирска в Горно-Алтайск в 15:40 часов, прибытие — в 16:45, вылетать из Горно-Алтайска в Новосибирск будет в 17:25 часов, время местное, — рассказали в пресс-службе министерства.
Всё расстояние самолет будет преодолевать за 1 час 5 минут. По данным сайта S7, стоить такие рейсы будут от
Из Новосибирска в Сочи увеличится число рейсов летом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево для НГС.