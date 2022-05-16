Из Новосибирска в Сочи увеличат количество полетов на лето
Появятся новые рейсы от Nordwind
Из Новосибирска в Сочи увеличится число рейсов летом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево для НГС.
— На Сочи у нас планируется существенное увеличение полетной программы. Если в прошлом году компания S7 летала три раза в день, то в этом они с июня будут летать 6 раз в день, а с июля будут летать 7 рейсов в день, — рассказали в пресс-службе Толмачево для НГС.
Как уточнили в Толмачево, у авиакомпании «Победа» программа сохраняется на уровне прошлого года — с середины июня возобновляют ежедневные рейсы и так будут летать до конца сентября.
Новыми, в отличие от 2021 года, в плане полетов станут рейсы от компании Nordwind. Они направили заявку, что будут летать на большом самолете А330 два раза в неделю. Авиакомпания «Алроса» будет летать два раза в месяц.
Вечером 28 апреля стало известно, что программа авиакомпании Flydubai из Дубая в Новосибирск и Минеральные Воды завершится досрочно — 1 мая. Ряд турагентств получил соответствующее уведомление от партнера.