Из Новосибирска в Сочи увеличат количество полетов на лето

Из Новосибирска в Сочи увеличится число рейсов летом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево для НГС.



— На Сочи у нас планируется существенное увеличение полетной программы. Если в прошлом году компания S7 летала три раза в день, то в этом они с июня будут летать 6 раз в день, а с июля будут летать 7 рейсов в день, — рассказали в пресс-службе Толмачево для НГС.