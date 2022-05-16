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Тема дняУвеличили число рейсов в Сочи из Новосибирска
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Из Новосибирска в Сочи увеличат количество полетов на лето

Появятся новые рейсы от Nordwind

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S7 будет летать в Сочи <nobr class="_">7 раз</nobr> в день

S7 будет летать в Сочи 7 раз в день

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Из Новосибирска в Сочи увеличится число рейсов летом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево для НГС.

— На Сочи у нас планируется существенное увеличение полетной программы. Если в прошлом году компания S7 летала три раза в день, то в этом они с июня будут летать 6 раз в день, а с июля будут летать 7 рейсов в день, — рассказали в пресс-службе Толмачево для НГС.

Как уточнили в Толмачево, у авиакомпании «Победа» программа сохраняется на уровне прошлого года — с середины июня возобновляют ежедневные рейсы и так будут летать до конца сентября.

Новыми, в отличие от 2021 года, в плане полетов станут рейсы от компании Nordwind. Они направили заявку, что будут летать на большом самолете А330 два раза в неделю. Авиакомпания «Алроса» будет летать два раза в месяц.

Вечером 28 апреля стало известно, что программа авиакомпании Flydubai из Дубая в Новосибирск и Минеральные Воды завершится досрочно — 1 мая. Ряд турагентств получил соответствующее уведомление от партнера.

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