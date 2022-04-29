Полеты из Новосибирска в Дубай завершили досрочно — туристам придется возвращаться через Москву

Вечером 28 апреля стало известно, что программа авиакомпании Flydubai из Дубая в Новосибирск и Минеральные Воды завершится досрочно — 1 мая . Ряд турагентств получил соответствующее уведомление от партнера. Российские туристы, которые уже улетели в Дубай из Новосибирска, будут возвращены только до Москвы.



— Наш регион и так лишен большей части зарубежных вылетов, а этим летом и любого российского южного направления, кроме Сочи. Так еще и наши туристы остались сейчас в Дубае, и вернуть их можно только в Москву, кому повезет. У нас сейчас две пожилые туристки в ОАЭ, не знаю, как им об этом сообщить даже, не хочется отдых оставшийся портить, — прокомментировала НГС директор турагентства «КругоСветка» Светлана Каткова. — О сворачивании программы Flydubai сама авиакомпания уведомила операторов вчера, 28 апреля.