Полеты из Новосибирска в Дубай завершили досрочно — туристам придется возвращаться через Москву
Туроператоры обратились к властям с просьбой вернуть авиасообщение
Вечером 28 апреля стало известно, что программа авиакомпании Flydubai из Дубая в Новосибирск и Минеральные Воды завершится досрочно —
— Наш регион и так лишен большей части зарубежных вылетов, а этим летом и любого российского южного направления, кроме Сочи. Так еще и наши туристы остались сейчас в Дубае, и вернуть их можно только в Москву, кому повезет. У нас сейчас две пожилые туристки в ОАЭ, не знаю, как им об этом сообщить даже, не хочется отдых оставшийся портить, — прокомментировала НГС директор турагентства «КругоСветка» Светлана Каткова. — О сворачивании программы Flydubai сама авиакомпания уведомила операторов вчера,
Продолжительность программы Flydubai была рассчитана до
Причины завершения полетов авиакомпания в сообщениях не называет. Каткова, в свою очередь, предполагает, что запрет могли наложить надзорные органы из-за инцидента недельной давности.
Dubai Aviation Corporation, действующая как Flydubai — государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай. Маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании состоит из
НГС не удалось дозвониться до пресс-службы Flydubai. Генеральный представитель авиакомпании в РФ Александр Каторгин также не ответил на звонки корреспондента на сотовый телефон и на сообщения в мессенджерах.
Остановка полетной программы в ОАЭ вызвала болезненную реакцию туроператоров. Новосибирской ассоциацией туристических организаций было подготовлено обращение в адрес министра транспорта РФ, руководителей Росавиации и Ростуризма, а также губернатора Новосибирской области с просьбой о выдаче разрешения перевозчику на осуществление полетной программы по маршруту Дубай — Новосибирск — Дубай. Об этом НГС сообщили два руководителя местных туристических агентств.
— Это направление было очень востребовано. Оно позволяло и в самих Эмиратах отдохнуть, и оттуда в ближайшие страны путешествовать. Для этого в Новосибирск приезжали туристы из других городов Сибирского федерального округа, — сообщила НГС исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко.
В связи с введенными санкциями S7 в марте отменила рейсы в ряд зарубежных стран. Корректировкам подверглись рейсы в Египет, Таиланд и Южную Корею. До