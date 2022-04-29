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Полеты из Новосибирска в Дубай завершили досрочно — туристам придется возвращаться через Москву

Туроператоры обратились к властям с просьбой вернуть авиасообщение

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Новосибирские туроператоры пытаются изменить принятое решение

Новосибирские туроператоры пытаются изменить принятое решение

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Вечером 28 апреля стало известно, что программа авиакомпании Flydubai из Дубая в Новосибирск и Минеральные Воды завершится досрочно — 1 мая. Ряд турагентств получил соответствующее уведомление от партнера. Российские туристы, которые уже улетели в Дубай из Новосибирска, будут возвращены только до Москвы.

— Наш регион и так лишен большей части зарубежных вылетов, а этим летом и любого российского южного направления, кроме Сочи. Так еще и наши туристы остались сейчас в Дубае, и вернуть их можно только в Москву, кому повезет. У нас сейчас две пожилые туристки в ОАЭ, не знаю, как им об этом сообщить даже, не хочется отдых оставшийся портить, — прокомментировала НГС директор турагентства «КругоСветка» Светлана Каткова. — О сворачивании программы Flydubai сама авиакомпания уведомила операторов вчера, 28 апреля.

Продолжительность программы Flydubai была рассчитана до 15 мая. Половину мест на рейсах, выполняемых Boeing 737-800, загружали туроператоры, остальная квота находилась в свободной продаже.

Причины завершения полетов авиакомпания в сообщениях не называет. Каткова, в свою очередь, предполагает, что запрет могли наложить надзорные органы из-за инцидента недельной давности. 22 апреля из-за технической неисправности судна Flydubai на 20 часов задержали рейс из Толмачево. Авиакомпании пришлось доставлять из ОАЭ специалиста для ремонта двигателя.

Dubai Aviation Corporation, действующая как Flydubai — государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай. Маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.

НГС не удалось дозвониться до пресс-службы Flydubai. Генеральный представитель авиакомпании в РФ Александр Каторгин также не ответил на звонки корреспондента на сотовый телефон и на сообщения в мессенджерах.

Такое письмо авиакомпания Flydubai рассылает пассажирам, чьи обратные рейсы в Новосибирск отменены

Такое письмо авиакомпания Flydubai рассылает пассажирам, чьи обратные рейсы в Новосибирск отменены

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Остановка полетной программы в ОАЭ вызвала болезненную реакцию туроператоров. Новосибирской ассоциацией туристических организаций было подготовлено обращение в адрес министра транспорта РФ, руководителей Росавиации и Ростуризма, а также губернатора Новосибирской области с просьбой о выдаче разрешения перевозчику на осуществление полетной программы по маршруту Дубай — Новосибирск — Дубай. Об этом НГС сообщили два руководителя местных туристических агентств.

— Это направление было очень востребовано. Оно позволяло и в самих Эмиратах отдохнуть, и оттуда в ближайшие страны путешествовать. Для этого в Новосибирск приезжали туристы из других городов Сибирского федерального округа, — сообщила НГС исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко.

В связи с введенными санкциями S7 в марте отменила рейсы в ряд зарубежных стран. Корректировкам подверглись рейсы в Египет, Таиланд и Южную Корею. До 30 апреля не будет летать S7 также в Бангкок, Краби и на Пхукет из Новосибирска. Из Владивостока и Новосибирска и в обратном направлении до 30 апреля нельзя будет улететь в Сеул.

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