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Тема дняИщут мужчину — он пропал четыре дня назад
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В Новосибирске ищут 36-летнего мужчину — он пропал четыре дня назад

Дмитрий уехал в неизвестном направлении из Топкинского района

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Мужчина уехал на серой Toyota Caldina

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В Кемеровской области в Топкинском районе 21 сентября пропал 36-летний мужчина — он уехал в неизвестном направлении. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», ранее заявок о пропаже мужчины не поступало.

Дмитрий Проскурин пропал четыре дня назад. Он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Toyota Caldina. Как сообщают волонтеры «ЛизаАлерт», может находиться в Новосибирской области.

Мужчина одет в темно-синюю толстовку, джинсы, черные кожаные кроссовки, кепку камуфляжной расцветки, с собой взял серую сумку. Рост пропавшего — 176 см, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза.

Волонтеры «ЛизаАлерт» просят обладающих какой-либо информацией обратиться по номеру телефона 8 800 700-54-52 или 112.

Недавно в Калининском районе Новосибирска пропала 33-летняя Светлана Какаева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», женщина проживает в частном секторе и ушла на выпас коровы. Спустя несколько дней женщину нашли.

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