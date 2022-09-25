В Новосибирске ищут
36-летнего мужчину — он пропал четыре дня назад
Дмитрий уехал в неизвестном направлении из Топкинского района
В Кемеровской области в Топкинском районе
Дмитрий Проскурин пропал четыре дня назад. Он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Toyota Caldina. Как сообщают волонтеры «ЛизаАлерт», может находиться в Новосибирской области.
Мужчина одет в темно-синюю толстовку, джинсы, черные кожаные кроссовки, кепку камуфляжной расцветки, с собой взял серую сумку. Рост пропавшего —
Волонтеры «ЛизаАлерт» просят обладающих какой-либо информацией обратиться по номеру телефона
Недавно в Калининском районе Новосибирска пропала