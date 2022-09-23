«Пошла искать корову»: в Калининском районе пропала
33-летняя женщина, чья жизнь находится в опасности
Волонтеры «ЛизаАлерт» разослали ориентировки
В Калининском районе Новосибирска 22 сентября пропала
— Как позже выяснилось, корова ушла, женщина пошла ее искать, позже корову видели отдельно, но без пропавшей. Домой животное вернулось, но место нахождения пропавшей все еще неизвестно. В ориентировке написано, что есть отставание в развитии, то есть она по возрасту психологическому как ребенок или подросток. Есть основания считать, что жизнь находится в опасности, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Сегодня были разосланы ориентировки и волонтеры собираются на поиск
Рост Светланы Какаевой — 168–170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза карие, волосы русые. Пропавшая была одета в красно-белую олимпийку, синие джинсы, резиновые сапоги с леопардовым рисунком.
Житель села Королевка 12 сентября Николай Игнатиков ушел в лес за грибами и заблудился. На поиски пропавшего были брошены волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники МЧС. Пенсионера удалось найти спустя 5 суток после пропажи.