«Пошла искать корову»: в Калининском районе пропала 33-летняя женщина, чья жизнь находится в опасности

В Калининском районе Новосибирска 22 сентября пропала 33-летняя Светлана Какаева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», женщина проживает в частном секторе и вчера ушла на выпас коровы.

— Как позже выяснилось, корова ушла, женщина пошла ее искать, позже корову видели отдельно, но без пропавшей. Домой животное вернулось, но место нахождения пропавшей все еще неизвестно. В ориентировке написано, что есть отставание в развитии, то есть она по возрасту психологическому как ребенок или подросток. Есть основания считать, что жизнь находится в опасности, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.