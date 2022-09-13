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Не вернувшегося из леса грибника в черном разыскивают в Искитимском районе

Мужчина не вернулся из леса

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Мужчина был одет полностью в черное

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В Новосибирской области ведутся поиски 37-летнего Руслана Функа из СНТ «Раздолье» в Искитимском районе. Мужчина ушел в лес и не вернулся.

Приметы Функа: нормальное телосложение, зеленоглазый, волосы темно-русые, с проседью, рост 175 см. Одет был в черные куртку, майку, штаны и кроссовки такого же цвета.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, но от дополнительных комментариев отказались, сославшись на то, что сейчас идет активная фаза поиска.

Ранее в Новосибирске пропал 82-летний Александр Лукин, который проживает в поселке Садовом Станционного сельсовета. Мужчина имеет серьезные проблемы с памятью и ушел в неизвестном направлении.

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