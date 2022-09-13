Не вернувшегося из леса грибника в черном разыскивают в Искитимском районе
Мужчина не вернулся из леса
В Новосибирской области ведутся поиски 37-летнего Руслана Функа из СНТ «Раздолье» в Искитимском районе. Мужчина ушел в лес и не вернулся.
Приметы Функа: нормальное телосложение, зеленоглазый, волосы темно-русые, с проседью, рост 175 см. Одет был в черные куртку, майку, штаны и кроссовки такого же цвета.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, но от дополнительных комментариев отказались, сославшись на то, что сейчас идет активная фаза поиска.
Ранее в Новосибирске пропал 82-летний Александр Лукин, который проживает в поселке Садовом Станционного сельсовета. Мужчина имеет серьезные проблемы с памятью и ушел в неизвестном направлении.