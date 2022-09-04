82-летний мужчина с проблемами с памятью пропал под
Новосибирском — его видели в районе Северного объезда
Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут записи с камер видеонаблюдения
В Новосибирске 4 сентября пропал
— В силу того, что есть серьезные проблемы с памятью, опекается родными. Имеется серьезное заболевание, необходим постоянный контроль со стороны родных, необходимо принимать препараты. Дезориентирован, всё время пытается уехать «домой». Понятие дома для него достаточно относительно, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Как уточнила руководитель, рано утром Александр Лукин нашел возможность уйти из дома. С собой взял домашние тапочки в пакете.
— Нам удалось найти максимально достоверное свидетельство, что утром его видели на Северном объезде идущим со стороны поселка Садового в сторону Омска. Сейчас мы распространяем по Сети пост, что нам необходимы записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, что случилось с дедушкой дальше, — сообщила Алеся Яблонских.
В Новосибирской области волонтеры нашли пропавшего пять дней назад