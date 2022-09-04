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82-летний мужчина с проблемами с памятью пропал под Новосибирском — его видели в районе Северного объезда

Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут записи с камер видеонаблюдения

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Александра видели в районе Северного объезда

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В Новосибирске 4 сентября пропал 82-летний Александр Лукин, который проживает в поселке Садовом Станционного сельсовета. Мужчина имеет серьезные проблемы с памятью и ушел в неизвестном направлении. На его поиски вышли волонтеры «ЛизаАлерт».

— В силу того, что есть серьезные проблемы с памятью, опекается родными. Имеется серьезное заболевание, необходим постоянный контроль со стороны родных, необходимо принимать препараты. Дезориентирован, всё время пытается уехать «домой». Понятие дома для него достаточно относительно, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Как уточнила руководитель, рано утром Александр Лукин нашел возможность уйти из дома. С собой взял домашние тапочки в пакете.

— Нам удалось найти максимально достоверное свидетельство, что утром его видели на Северном объезде идущим со стороны поселка Садового в сторону Омска. Сейчас мы распространяем по Сети пост, что нам необходимы записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, что случилось с дедушкой дальше, — сообщила Алеся Яблонских.

В Новосибирской области волонтеры нашли пропавшего пять дней назад 70-летнего рыбака Геннадия Хохлова. Он несколько раз выходил на связь с помощью телефона, но был дезориентирован — потерял очки, замерз, не мог найти свою машину.

ПамятьПотерялсяЛизаАлерт
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