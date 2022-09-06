КАМАЗ и две иномарки столкнулись утром на Большевистской — один из водителей пострадал
Чтобы достать его из салона машины, потребовалась помощь спасателей
В Новосибирске утром 6 сентября на Большевистской столкнулись КАМАЗ и две иномарки. Один из участников аварии пострадал, его доставили в больницу скорой помощи
Как рассказали НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, предполагаемый виновник аварии не успел затормозить на красный сигнал светофора и врезался в попутную иномарку.
— Водитель, мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Большевистская, со стороны улицы Добролюбова, в сторону улицы Ульяновская, и в пути следования, напротив дома 14/1 по улице Большевистская, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Airtrek под управлением мужчины 1992 года рождения, который стоял перед запрещающим сигналом светофора, — уточнили в ГИБДД,
После этого, по данным полицейских, Mitsubishi по инерции влетел в стоящий впереди КАМАЗ, который также стоял перед запрещающим сигналом светофора.
Извлечь пострадавшего водителя из салона машины медикам и полицейским не удалось, в 08:17 на место аварии прибыли спасатели.
— На момент прибытия водитель автомобиля Hyundai Solaris был зажат. Была совершена совместно со спасателями МАСС деблокировка пострадавшего, он был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, подвывих шейного позвонка». На месте был организован смыв топлива, — рассказал НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Из-за аварии, перекрывшей левый и средний ряды, движение на Большевистской замедлилось от Коммунального моста до улицы Днепрогэсовской.
Ранее НГС писал о том, что ГИБДД ищет водителя, который сбил на пешеходном переходе подростка и скрывается от полиции уже две недели.