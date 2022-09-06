КАМАЗ и две иномарки столкнулись утром на Большевистской — один из водителей пострадал

В Новосибирске утром 6 сентября на Большевистской столкнулись КАМАЗ и две иномарки. Один из участников аварии пострадал, его доставили в больницу скорой помощи № 2 .



Как рассказали НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, предполагаемый виновник аварии не успел затормозить на красный сигнал светофора и врезался в попутную иномарку.

— Водитель, мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Большевистская, со стороны улицы Добролюбова, в сторону улицы Ульяновская, и в пути следования, напротив дома 14/1 по улице Большевистская, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Airtrek под управлением мужчины 1992 года рождения, который стоял перед запрещающим сигналом светофора, — уточнили в ГИБДД,