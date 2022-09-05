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Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся — его не могут найти почти две недели

Полицейские обратились за помощью к возможным очевидцам

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Фото с места происшествия

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Полицейские обратились за помощью к возможным очевидцам

Сотрудники новосибирского управления ГИБДД обратились к новосибирцам, которые могли стать свидетелями наезда неустановленного автомобиля на несовершеннолетнего пешехода.

Инцидент произошел 24 августа около 16:10 на улице Новосибирской напротив дома № 8. Водитель сбил мальчика 2009 года рождения, который переходил дорогу по «зебре», и вместо того, чтобы остановиться и узнать о состоянии подростка, нажал на газ.

— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведутся разыскные мероприятия по установлению личности водителя. Свидетелей по данному ДТП просим обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД, — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирску.

Правоохранители просят очевидцев инцидента позвонить по телефону 232–23–51.

24 августа Заельцовский суд приговорил жителя Новосибирска к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима: водитель насмерть сбил велосипедиста, сбежал с места ДТП и сам сдался в полицию неделю спустя.

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