Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся — его не могут найти почти две недели
Полицейские обратились за помощью к возможным очевидцам
Полицейские обратились за помощью к возможным очевидцам
Сотрудники новосибирского управления ГИБДД обратились к новосибирцам, которые могли стать свидетелями наезда неустановленного автомобиля на несовершеннолетнего пешехода.
Инцидент произошел 24 августа около 16:10 на улице Новосибирской напротив дома
— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведутся разыскные мероприятия по установлению личности водителя. Свидетелей по данному ДТП просим обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД, — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирску.
Правоохранители просят очевидцев инцидента позвонить по телефону
24 августа Заельцовский суд приговорил жителя Новосибирска к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима: водитель насмерть сбил велосипедиста, сбежал с места ДТП и сам сдался в полицию неделю спустя.