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Водитель сбил насмерть велосипедиста, сбежал, а потом сам сдался полиции — что решил суд

41-летний новосибирец Денис Батва несколько лет проведет в местах лишения свободы

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Машину виновника ДТП нашли в нескольких километрах от места аварии

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24 августа Заельцовский суд Новосибирска вынес приговор по делу о резонансном ДТП со смертью велосипедиста.

Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 августа на Краснояровском шоссе. Водитель автомобиля Honda CR-V сбил велосипедиста, который ехал по правой стороне проезжей части в районе улицы Кубовой. От полученных травм мужчина скончался, автомобилист скрылся.

Спустя сутки в лесном массиве в нескольких километрах от места трагедии был обнаружен брошенный автомобиль с характерными повреждениями после ДТП. Полицейские объявили в розыск 21-летнего новосибирца Дениса Батву. Через неделю мужчина сам явился в полицию.

Батву обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за нетрезвое вождение автомобиля и управление транспортом, будучи лишенным водительских прав.

Денис Батва (по центру) уже был судим за злостное нарушение ПДД

Денис Батва (по центру) уже был судим за злостное нарушение ПДД

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— В результате суд приговор Батву Дениса Борисовича к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заявила НГС помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

Кроме того, суд лишил новосибирца водительских прав на 3 года. Приговор суда в силу не вступил.

24 августа в Новосибирске осудили водителя скорой помощи, который сбил на тротуаре 7-летнюю девочку. Ребенок скончался.

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