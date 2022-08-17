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«Что-то плавилось»: автомобиль Volkswagen сгорел утром на Большевистской

Его потушили за три минуты

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Шум от пожара услышали около 04:00

Шум от пожара услышали около 04:00

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Сегодня утром, 17 августа, в Новосибирске сгорел автомобиль в микрорайоне Европейский Берег. Его за 3 минуты потушили пожарные.

Инцидент произошел рядом с домом на улице Большевистской, 114.

— Пожар начался примерно в 04:00, я проснулся и услышал какие-то щелчки. Подумал, что град идет, но, видимо, что-то плавилось. Значения этому не придал. Шум нарастал, люди стали разговаривать. Где-то в 04:40 я вышел, подъехали пожарные, начали тушить, — рассказал НГС местный житель.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили факт возгорания. Сообщение о пожаре поступило в 04:12, горел автомобиль Volkswagen Tiguan. Огонь ликвидировали за 3 минуты. Площадь пожара составила 7 квадратных метров, никто не пострадал.

Летом в Новосибирске рядом с цирком сгорел автомобиль «Мерседес». Этот пожар попал на видео.

Европейский берегМЧССгорел автомобиль
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