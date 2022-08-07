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Переходил дорогу в неположенном месте: мужчину сбил автомобиль на Коммунальном мосту

Пешеход 20 лет доставлен в больницу

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Авария произошла рано утром

Авария произошла рано утром

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Сегодня утром в 05:00 на Октябрьском мосту водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель 50 лет на Hyundai Solaris двигался по Октябрьскому мосту, со стороны улицы Площадь Лыщинского, в сторону улицы Восход. На мосту сбил мужчину 20 лет, который переходил дорогу в неположенном месте.

— В результате ДТП пострадал мужчина лет 20, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Вчера 26-летнюю девушку машина сбила насмерть, она переходила дорогу в неположенном месте.

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