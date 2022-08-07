Переходил дорогу в неположенном месте: мужчину сбил автомобиль на Коммунальном мосту

Сегодня утром в 05:00 на Октябрьском мосту водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель 50 лет на Hyundai Solaris двигался по Октябрьскому мосту, со стороны улицы Площадь Лыщинского, в сторону улицы Восход. На мосту сбил мужчину 20 лет, который переходил дорогу в неположенном месте.