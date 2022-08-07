Переходил дорогу в неположенном месте: мужчину сбил автомобиль на Коммунальном мосту
Пешеход 20 лет доставлен в больницу
Сегодня утром в 05:00 на Октябрьском мосту водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель 50 лет на Hyundai Solaris двигался по Октябрьскому мосту, со стороны улицы Площадь Лыщинского, в сторону улицы Восход. На мосту сбил мужчину 20 лет, который переходил дорогу в неположенном месте.
— В результате ДТП пострадал мужчина лет 20, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
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