Переходила дорогу в неположенном месте: девушку насмерть сбила машина на Ипподромской
ДТП произошло в ночь с 5 на 6 августа
В Новосибирске 6 августа в 00:30 минут
— На территории Центрального района водитель, управляя автомобилем Toyota Altezza, двигался по улице Ипподромской со стороны улицы Писарева в сторону улицы Кропоткина и в пути следования напротив дома 40 по улице Ипподромской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливались все обстоятельства происшествия.
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