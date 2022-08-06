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Переходила дорогу в неположенном месте: девушку насмерть сбила машина на Ипподромской

ДТП произошло в ночь с 5 на 6 августа

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ДТП произошло в ночь с 5 по 6 августа

ДТП произошло в ночь с 5 по 6 августа

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В Новосибирске 6 августа в 00:30 минут 28-летний водитель Toyota Altezza насмерть сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

— На территории Центрального района водитель, управляя автомобилем Toyota Altezza, двигался по улице Ипподромской со стороны улицы Писарева в сторону улицы Кропоткина и в пути следования напротив дома 40 по улице Ипподромской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливались все обстоятельства происшествия.

В ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло смертельное ДТП с участием такси. В аварии погибла 16-летняя девушка, еще двое пассажиров пострадали.

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