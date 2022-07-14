«После удара о столб скончалась мгновенно»: 16-летняя пассажирка такси погибла в тройном ДТП рядом с площадью Ленина

— Удар пришелся в заднее левое крыло «Соляриса», причем такой силы, что газовый баллон вылетел из машины и лежал метрах в тридцати от нее. После удара, видимо, такси закрутило, и оно задней левой дверью врезалось в столб, который после упал. У «Соляриса» от столба вмялась дверь, крыша и порог сантиметров на тридцать. Погибшая девушка в момент аварии, видимо, и сидела на этом месте. Сперва она лежала на носилках рядом с другим человеком, по-моему, водителем «Соляриса», так как он был визуально старше ее, затем парня увезли на скорой, а ее переложили на асфальт и накрыли тело, — рассказал очевидец на условиях анонимности.