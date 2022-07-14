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СрочноПогибла 16-летняя пассажирка такси
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«После удара о столб скончалась мгновенно»: 16-летняя пассажирка такси погибла в тройном ДТП рядом с площадью Ленина

НГС удалось пообщаться с выжившим пассажиром такси. Водитель и третий пассажир оказались в больнице

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Авария произошла на улице Орджоникидзе

Авария произошла на улице Орджоникидзе

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В ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. По информации группы «АСТ-54», около 01:52 возле дома № 37 столкнулись три автомобиля: Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и Hyundai Solaris — последний автомобиль был такси.

В такси находились три пассажира: два парня и девушка. Последняя погибла на месте, рассказывает ее выживший друг. На станции скорой помощи НГС подтвердили гибель девушки на месте ДТП. В ГУ МВД по НСО уточнили, что погибшей было 16 лет.

— Мы втроем собирались прогуляться по Первомайскому скверу, вызвали туда такси. Я сидел спереди, они — сзади. О ДТП: водитель черного авто не пропустил наше такси, задел левый бок авто. По инерции правый бок разнесло о столб на пешеходном переходе. После удара о столб подруга скончалась мгновенно, друг находится в тяжелом состоянии: сильно приложился головой и повредил левую руку. Водитель тоже пострадал, они оба в больнице, — рассказал корреспонденту НГС Рамис Мадалиев.

Самому молодому человеку повезло: он отделался парой царапин и ушибов. НГС удалось пообщаться с очевидцем ДТП, который видел произошедшее со стороны.

— Удар пришелся в заднее левое крыло «Соляриса», причем такой силы, что газовый баллон вылетел из машины и лежал метрах в тридцати от нее. После удара, видимо, такси закрутило, и оно задней левой дверью врезалось в столб, который после упал. У «Соляриса» от столба вмялась дверь, крыша и порог сантиметров на тридцать. Погибшая девушка в момент аварии, видимо, и сидела на этом месте. Сперва она лежала на носилках рядом с другим человеком, по-моему, водителем «Соляриса», так как он был визуально старше ее, затем парня увезли на скорой, а ее переложили на асфальт и накрыли тело, — рассказал очевидец на условиях анонимности.

Мужчина также видел, что водителя «Ниссана» вскоре заковали в наручники.

— Он выглядел потерянным и, по-видимому, не понимал, что происходит, — добавил очевидец.

НГС также отправил запрос агрегатору такси для получения информации.

В ГУ МВД по НСО сообщают, что, по предварительной информации, 14 июля 22-летний водитель, следуя по улице Семьи Шамшиных в сторону улицы Мичурина, на автомобиле такси Hyundai Solaris допустил столкновение с автомобилем.

Nissan Avenir был под управлением 25-летнего водителя, он столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Spacia.

В автомобиле такси в момент ДТП находились трое пассажиров 2004, 2005 и 2006 годов рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка Hyundai Solaris, водитель и пассажир 2005 года рождения госпитализированы.

В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель Hyundai находился за рулем в состоянии опьянения. Водитель Nissan Avenir от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него инспектором ГИБДД был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Решается вопрос об избрании водителю Hyundai меры пресечения. Проводится расследование.

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