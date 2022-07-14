«После удара о столб скончалась мгновенно»:
16-летняя пассажирка такси погибла в тройном ДТП рядом с площадью Ленина
НГС удалось пообщаться с выжившим пассажиром такси. Водитель и третий пассажир оказались в больнице
В ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. По информации группы «АСТ-54», около 01:52 возле дома
В такси находились три пассажира: два парня и девушка. Последняя погибла на месте, рассказывает ее выживший друг. На станции скорой помощи НГС подтвердили гибель девушки на месте ДТП. В ГУ МВД по НСО уточнили, что погибшей было 16 лет.
— Мы втроем собирались прогуляться по Первомайскому скверу, вызвали туда такси. Я сидел спереди, они — сзади. О ДТП: водитель черного авто не пропустил наше такси, задел левый бок авто. По инерции правый бок разнесло о столб на пешеходном переходе. После удара о столб подруга скончалась мгновенно, друг находится в тяжелом состоянии: сильно приложился головой и повредил левую руку. Водитель тоже пострадал, они оба в больнице, — рассказал корреспонденту НГС Рамис Мадалиев.
Самому молодому человеку повезло: он отделался парой царапин и ушибов. НГС удалось пообщаться с очевидцем ДТП, который видел произошедшее со стороны.
— Удар пришелся в заднее левое крыло «Соляриса», причем такой силы, что газовый баллон вылетел из машины и лежал метрах в тридцати от нее. После удара, видимо, такси закрутило, и оно задней левой дверью врезалось в столб, который после упал. У «Соляриса» от столба вмялась дверь, крыша и порог сантиметров на тридцать. Погибшая девушка в момент аварии, видимо, и сидела на этом месте. Сперва она лежала на носилках рядом с другим человеком, по-моему, водителем «Соляриса», так как он был визуально старше ее, затем парня увезли на скорой, а ее переложили на асфальт и накрыли тело, — рассказал очевидец на условиях анонимности.
Мужчина также видел, что водителя «Ниссана» вскоре заковали в наручники.
— Он выглядел потерянным и, по-видимому, не понимал, что происходит, — добавил очевидец.
НГС также отправил запрос агрегатору такси для получения информации.