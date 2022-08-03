Один из трех центральных российских складов OZON горит в Подмосковье. Дым видно с самолета
Огонь охватил уже два гектара
Склад компании OZON горит на Новорижском шоссе в Московской области. Огонь охватил уже 20 тысяч квадратных метров из 40 тысяч, которые занимает здание, сообщает MSK1.RU.
По предварительным данным, из здания эвакуировали больше тысячи человек, но четверых пока не могут найти.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания внутри склада, где хранились продукты. В пресс-службе OZON заявили, что пострадавших нет.
У OZON есть три центральных склада. Кроме, того, что находится на Новорижском шоссе, еще два расположены в Твери и Хоругвино. У компании есть также региональные склады в Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске.
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