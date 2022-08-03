У OZON есть три центральных склада. Кроме, того, что находится на Новорижском шоссе, еще два расположены в Твери и Хоругвино. У компании есть также региональные склады в Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске.