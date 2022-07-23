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«Тойота» влетела в двери столовой на Каменской

По сообщению очевидца, никто не пострадал

Водитель снес скамейку

Водитель снес скамейку

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Днем 23 июля в Центральном районе Новосибирска автомобиль «Тойота» влетел в двери столовой «Заправка» на Каменской, 78/2. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Михаил.

— Стоял, курил, машина стояла на парковке. Резко водитель надавил на газ, снёс скамейку, стоящую рядом, на которой часто сидят люди и мамы с колясками. Я сам там часто сижу, после посещения этой столовой. Водитель русский молодой человек, вроде трезвый, — рассказал НГС Михаил.

Он добавил, что в столовой повреждена дверь, во время инцидента внутри были посетители, но никто не пострадал.

— Сам оттуда только вышел после обеда, перешёл дорогу, и произошло, что вы видите, — добавил Михаил.

Номер столовой на момент написания новости не отвечает. НГС также попросил комментарий у ГИБДД.

Прошлым летом на Затулинском жилмассиве автомобиль Lexus RX300 залетел в витрину магазина «Пятерочка». Машина застряла на проходной магазина.

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