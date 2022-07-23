«Тойота» влетела в двери столовой на Каменской

Днем 23 июля в Центральном районе Новосибирска автомобиль «Тойота» влетел в двери столовой «Заправка» на Каменской, 78/2. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Михаил.

— Стоял, курил, машина стояла на парковке. Резко водитель надавил на газ, снёс скамейку, стоящую рядом, на которой часто сидят люди и мамы с колясками. Я сам там часто сижу, после посещения этой столовой. Водитель русский молодой человек, вроде трезвый, — рассказал НГС Михаил.