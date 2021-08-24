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На Затулинке иномарка влетела в витрину «Пятерочки»

Последствия ДТП попали на видео

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Очевидцы сообщают о пострадавших

Очевидцы сообщают о пострадавших

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Вечером во вторник, 24 августа, в Кировском районе на Затулинском жилмассиве автомобиль Lexus RX300 залетел в витрину магазина «Пятерочка».

Последствия ДТП на Виктора Уса попали на видео. Машина застряла на проходной магазина.

Подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что есть пострадавшие после ДТП — сидевший в холле взрослый и две девочки. Однако пока полиция и ГИБДД эту информацию не подтверждают.

— В настоящее время на месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня в Искитимском районе Новосибирской области 32-летний водитель иномарки влетел в колонку АЗС «Газпромнефть». Инцидент произошел рядом с поселком Керамкомбинат на трассе Р-256.

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Затулинкаполицияврезался в витрину
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