Из-за урагана в НСО почти 2 тысячи жителей остались без света — фотографии с разрушениями
Порывы ветра срывали крыши, сносили деревья и опоры ЛЭП
Вчера, 21 июля, в Карасукском районе Новосибирской области из-за урагана без света остались 1,8 тысячи человек. Бригады АО «РЭС» восстанавливают электроснабжение региона.
Как сообщают в пресс-службе «РЭС», сильные порывы ветра срывали крыши, сносили деревья и опоры ЛЭП. Ветки деревьев сорвали кровельные материалы, повредили провода на линиях электропередачи.
— Под отключение попали 15 населенных пунктов района с общей численностью населения свыше 1800 человек, а также 71 трансформаторная подстанция и 31 социально значимый объект, — рассказали в пресс-службе «РЭС».
Также в пресс-службе отметили, что к 07:00 22 июля электроснабжение большинства потребителей было подключено. На некоторых участках продолжаются ремонтные работы, их планируют завершить к 17:00.
Вечером 21 июля Новосибирск накрыла сильная гроза. Жители города услышали страшные раскаты грома. Мы попросили читателей поделиться с нами фотографиями и видео непогоды — публикуем их.