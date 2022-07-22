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Из-за урагана в НСО почти 2 тысячи жителей остались без света — фотографии с разрушениями

Порывы ветра срывали крыши, сносили деревья и опоры ЛЭП

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Ураган снес металлические конструкции и повредил ЛЭП

Ураган снес металлические конструкции и повредил ЛЭП

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Вчера, 21 июля, в Карасукском районе Новосибирской области из-за урагана без света остались 1,8 тысячи человек. Бригады АО «РЭС» восстанавливают электроснабжение региона.

Как сообщают в пресс-службе «РЭС», сильные порывы ветра срывали крыши, сносили деревья и опоры ЛЭП. Ветки деревьев сорвали кровельные материалы, повредили провода на линиях электропередачи.

— Под отключение попали 15 населенных пунктов района с общей численностью населения свыше 1800 человек, а также 71 трансформаторная подстанция и 31 социально значимый объект, — рассказали в пресс-службе «РЭС».

Для ликвидации последствий урагана задействовали три бригады по 16 человек и шесть единиц спецтехники

Для ликвидации последствий урагана задействовали три бригады по 16 человек и шесть единиц спецтехники

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Из-за сильного ветра деревья падали на дорогу

Из-за сильного ветра деревья падали на дорогу

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— Из-за погодных аномалий произошло несколько аварийных отключений в электросетях АО «РЭС» различных классов напряжения — от 10 кВ до 0,4 кВ, — сообщают в пресс-службе

— Из-за погодных аномалий произошло несколько аварийных отключений в электросетях АО «РЭС» различных классов напряжения — от 10 кВ до 0,4 кВ, — сообщают в пресс-службе

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Также в пресс-службе отметили, что к 07:00 22 июля электроснабжение большинства потребителей было подключено. На некоторых участках продолжаются ремонтные работы, их планируют завершить к 17:00.

Вечером 21 июля Новосибирск накрыла сильная гроза. Жители города услышали страшные раскаты грома. Мы попросили читателей поделиться с нами фотографиями и видео непогоды — публикуем их.

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