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Новосибирск накрыла жуткая гроза! Рассматриваем фото и видео с раскатами грома

Мы попросили читателей делиться фотографиями непогоды — показываем их

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Многим читателям удалось поймать в кадре молнию

Многим читателям удалось поймать в кадре молнию

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Вечером 21 июля в Новосибирске началась сильная гроза. Жители города услышали страшные раскаты грома. Мы попросили читателей поделиться с нами фотографиями и видео непогоды — публикуем их.

Начиналось все довольно безобидно — город накрыли красивые облака необычной формы. Такие наш читатель увидел в Криводановке

Начиналось все довольно безобидно — город накрыли красивые облака необычной формы. Такие наш читатель увидел в Криводановке

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Таким небо было за 5 минут до начала, пишет наша читательница

Таким небо было за 5 минут до начала, пишет наша читательница

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Где-то дождь уже закончился

Где-то дождь уже закончился

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Поймать молнию в окне удалось нашей читательнице Ирине

Поймать молнию в окне удалось нашей читательнице Ирине

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И еще одну

И еще одну

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А вот на Затоне уже спокойнее

А вот на Затоне уже спокойнее

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До этого сильный ливень с грозой прошел в Новосибирске с 29 на 30 июня. В Первомайском районе к ним прибавился крупный град. В ближайшие дни в городе ожидается сильный ветер, новосибирцев даже попросили быть осторожнее.

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