Новосибирск накрыла жуткая гроза! Рассматриваем фото и видео с раскатами грома
Мы попросили читателей делиться фотографиями непогоды — показываем их
3
Вечером 21 июля в Новосибирске началась сильная гроза. Жители города услышали страшные раскаты грома. Мы попросили читателей поделиться с нами фотографиями и видео непогоды — публикуем их.
До этого сильный ливень с грозой прошел в Новосибирске с 29 на 30 июня. В Первомайском районе к ним прибавился крупный град. В ближайшие дни в городе ожидается сильный ветер, новосибирцев даже попросили быть осторожнее.