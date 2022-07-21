Порывы до
17 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре
В ближайшие дни в городе ожидаются дожди и грозы
22 июля в Новосибирске ожидается порывистый ветер, дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать
По данным Западно-Сибирского УГМС ночные температуры 22 июля составят
23 июля температуру ночью обещают
24 июля ночью ожидается
— При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладнее предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.