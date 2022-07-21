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Порывы до 17 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре

В ближайшие дни в городе ожидаются дожди и грозы

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По прогнозам синоптиков, самым холодным днем станет 24 июля

По прогнозам синоптиков, самым холодным днем станет 24 июля

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22 июля в Новосибирске ожидается порывистый ветер, дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

По данным Западно-Сибирского УГМС ночные температуры 22 июля составят +15... +17 градусов, дневные — +21... +23 градуса. Ветер ожидается западный: ночью — 5–10 м/с, днем — 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Кратковременный дождь, гроза.

23 июля температуру ночью обещают +13... +15 градусов, днем — +21... +23 градуса. Ветер северо-западный 6–11 м/с, порывы до 16 м/с. Также возможны кратковременные дожди, грозы.

24 июля ночью ожидается +11... +15 градусов, днем — +19... +21 градус. Ветер северо-западный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Местами небольшой дождь, гроза.

— При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44, — напомнили в мэрии города.

До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладнее предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.

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