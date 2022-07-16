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Может похолодать до +12 градусов: какой будет погода в августе в Новосибирске?

Изучаем прогнозы интернет-сервисов

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Ожидается, что август будет солнечным

Ожидается, что август будет солнечным

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До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары или доставать вещи потеплее.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дневная температура в августе будет держаться на уровне +17... +23 градусов, ночная — +12... +19 градусов. Ожидаются облачность и дожди.

Ожидается, что самым прохладным днем станет 26 августа, когда днем температура опустится до +17 градусов

Ожидается, что самым прохладным днем станет 26 августа, когда днем температура опустится до +17 градусов

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Сайт World Weather сообщает, что температура днем не поднимется выше +25 градусов. Такое тепло ожидают 1 и 5 августа. При этом дни будет солнечными и без осадков.

По ночам температура воздуха будет держаться на уровне <nobr class="_">+15... +18</nobr> градусов

По ночам температура воздуха будет держаться на уровне +15... +18 градусов

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Согласно прогнозу сайта «Метеовести», который публикует прогноз от центра «Фобос», первая неделя августа будет дождливой. Ожидается, что в первой половине месяца дневные температуры составят +17... +24 градуса, на третьей неделе — +24... +27 градусов, а к концу августа похолодает до +12 градусов.

Ночные температуры будут колебаться от +8 до +18 градусов

Ночные температуры будут колебаться от +8 до +18 градусов

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17 и 18 июля в Новосибирске ожидают понижение температуры из-за холодного циклона, возможен дождь. Синоптики новосибирского гидрометцентра дали подробный прогноз на эти дни.

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