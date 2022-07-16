Может похолодать до +12 градусов: какой будет погода в августе в Новосибирске?
Изучаем прогнозы интернет-сервисов
До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары или доставать вещи потеплее.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», дневная температура в августе будет держаться на уровне
Сайт World Weather сообщает, что температура днем не поднимется выше +25 градусов. Такое тепло ожидают 1 и 5 августа. При этом дни будет солнечными и без осадков.
Согласно прогнозу сайта «Метеовести», который публикует прогноз от центра «Фобос», первая неделя августа будет дождливой. Ожидается, что в первой половине месяца дневные температуры составят
17 и 18 июля в Новосибирске ожидают понижение температуры из-за холодного циклона, возможен дождь. Синоптики новосибирского гидрометцентра дали подробный прогноз на эти дни.