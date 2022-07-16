Может похолодать до +12 градусов: какой будет погода в августе в Новосибирске?

До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары или доставать вещи потеплее.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дневная температура в августе будет держаться на уровне +17... +23 градусов, ночная — + 12... +1 9 градусов. Ожидаются облачность и дожди.